肃毒局缴获逾五公斤大麻 总黑市价超过36万元

中央肃毒局展开扫毒行动，逮捕涉嫌贩运毒品的两名新加坡男子，收缴超过五公斤大麻在内的多种毒品，总黑市价估计超过36万元。

肃毒局星期四（3月7日）发文告说，执法人员于星期二（5日）展开两场扫毒行动，共查获5.651公斤大麻、975克海洛英、195克冰毒、10颗艾利敏5号药丸，以及两瓶美沙酮（methadone）。

其中，5.651公斤大麻、975克海洛英和195克冰毒，足以让约1380名嗜毒者滥用一周。

肃毒员星期二下午突击义顺44街的一个住宅单位，逮捕一名54岁男子。经搜查后，肃毒员起获975克海洛英、195克冰毒、104克大麻、10颗艾利敏5号药丸，以及两瓶美沙酮。这批毒品的黑市价估计约16万7000元。

肃毒员在盛港芬薇街的一个住宅单位起获5.547公斤的大麻。（中央肃毒局提供）

同日的另一场行动中，肃毒员再突击盛港芬薇街（Fernvale Street）的一个住宅单位，并逮捕一名29岁男子。肃毒员搜查男子居住的房间后发现，里头藏有5.547公斤的大麻，还有现金1万4850元。这些大麻的黑市价估计约19万9700元。

根据滥用毒品法令，凡走私超过15克海洛英，或超过500克大麻，罪名一旦成立可判死刑。

肃毒局情报署署长邓志雄在文告中指出，两次行动起获的大量毒品若流入黑市，会导致许多嗜毒者上瘾。毒品危害甚大，不仅嗜毒者本人，亲友也得承受负面影响。

所有涉毒案的调查工作仍在进行中。