【国会】新加坡团队基金扩大资助 新体育项目选手及弱势群体也受惠

新加坡团队基金（One Team Singapore Fund）将扩大资助，支持“启发运动员基金”（Athletes’ Inspire Fund）和帮助弱势群体的“体育关怀”（SportCares）计划。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期四（3月7日）在国会拨款委员会辩论文化、社区及青年部开支预算时，作出这项宣布。

启发运动员基金在2021年推出，原名淡马锡基金会激励基金，主要是资助给没有获得相关补贴的运动员，特别是一些新兴体育项目的选手。

自成立以来，启发运动员基金已经资助了29个体育项目超过140组选手或团队出国比赛，例如力量举重、匹克球、踢拳、自由潜水、腰旗橄榄球、滑板等。

另外，新加坡团队基金也将扩展到新加坡体育理事会2012年成立的体育关怀计划，让弱势群体可以通过参与体育活动提高自信及人生观。去年共有超过7200人从体育关怀计划受惠。

副总理兼财政部长黄循财早前在2024财政年预算案声明中，也宣布政府将为“新加坡团队基金”（One Team Singapore Fund）额外注入2000万元，并延长资助至2027年。个人或企业若捐款资助这个基金，政府将以一元对一元的配对方式补助基金。如今，启发运动员基金和体育关怀计划同样将以这个方式受惠。