【国会】更新残障人士运动总蓝图 助残障者参与体育

残障人士运动总蓝图自2016年推出后，残障者的运动参与度取得了良好的进展。政府已和新加坡体育理事会合作，更新残障人士运动总蓝图，帮助他们更好地参与体育锻炼，有关详情将于今年稍迟时候公布。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期四（3月7日）在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时说，当局已与超过600名利益相关者交流沟通并收集意见，接下来将更新残障人士运动总蓝图，以增加无障碍体育活动和设施，加强对残障人士和包容性体育机会的认知度，并且帮助那些有志于从事高水平体育运动的人实现理想。

近年来残障者的运动参与率明显上升，根据体理会全国运动参与率调查，残障者的参与度已经从2015年的28％，增至2022年的54％。

体理会已在八个ActiveSG体育中心的游泳池安装斜道，方便轮椅使用者出入，在2025年年底前，另外两个游泳池斜道也将安装完毕。

八个ActiveSG健身房已经安装了包容性的设施，全岛27个ActiveSG健身房最迟在2026年都会设包容设施，确保年长者和残障者的运动需求也获得照顾。体理会将在今年内为残障人士制定健身房指导活动，鼓励他们积极参与体育运动。

自2016年以来，体理会推出了一系列体育项目和举措，迄今有近两万名残障者参与其中。残障人士体育学院（Para Sport Academy）自2022 年3月启动以来，推出了皮艇、田径、游泳、羽毛球、乒乓球，轮椅篮球、网球和橄榄球，以及盲人足球等10项体育运动，至今有400多人参加。

当局推出了一系列举措来支持教练和指导员、特殊教育需要教师和行政人员以及志愿者，以确保本地的生态系统能够支持残障人士参与体育运动，如今已有超过3000人参与了培训和技术课程。同时，当局也将与本地及海外组织合作，举办相关课程提高公众对残障的认知度。