【国会】今年两地点启动 文化遗产新启点助居民接触社区文化

首个文化遗产新启点将于下个月在加东如切推行，今年下半年当局还将在金文泰启动第二处文化遗产新启点。

文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲星期四（3月7日）在国会拨款委员会辩论文化、社区及青年部开支预算时说，作为新加坡文化遗产计划2.0的一部分，今年起，国家文物局将在各区推出文化遗产新启点（Heritage Activation Nodes），让各邻里社区的居民有更多机会接触本地文化遗产，增强社区活力与凝聚力，并且扩大文化遗产的志愿者队伍并增强他们的能力。

文物局将与社区合作伙伴密切合作，在社区引入文化遗产节目并改善社区空间。刘燕玲说，每个文化遗产新启点都将是独一无二的，会根据各个地区的需求和特点量身定制，呈现该区域的特殊历史文化。

去年10月，国家文物局为文化遗产新启点招募志愿者，截至今年2月，已有超过220人报名。当局将积极培这些志愿者，拓展他们的能力，使他们能够驾驭文化遗产的系列活动。

随着4月首个文化遗产新启点在加东如切开启，届时将有周末的庆祝活动，公众可在加东如切不同地点参与导览、夜市、游戏等超过25个活动。

在此期间，文物局和加东文化也联合展开征集活动，邀请社区为下半年在金文泰启动第二处文化遗产新启点提供建议。

今年7月完成青年文化遗产蓝图

文物局将在今年7月完成青年文化遗产蓝图（Youth Heritage Blueprint），为青年提供一个平台，分享他们的观点、见解和建议，使当局推出的活动与服务更加贴合青年，并且增强青年对新加坡文化遗产、博物馆的兴趣与参与度。