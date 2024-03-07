【国会】政府拟订新法 阻吓滥用本地电话卡行骗现象

政府拟订立新法，日后若随意把个人资料交给陌生人注册本地电话卡，或售卖注册在自己或别人名下的本地电话卡，或没正当理由却接收、供应或拥有他人的电话卡，可构成刑事罪。

新法案旨在阻吓滥用本地电话卡行骗的现象。根据新法案，滥用本地实体和电子电话卡（e-SIM）的违例者可面对最高1万元的罚款，或坐牢最长三年，或两者兼施的刑罚。

国家发展部兼内政部政务部长费绍尔副教授星期四（3月7日）在国会为执法与其他事务（Law Enforcement and Other Matters，简称LEOM ）法案提呈一读。这项法案也拟议严惩以欺诈手段协助本地电话卡注册的零售商，相关高层或职员可被判坐牢。

数据显示，去年诈骗案同比攀升46.8%，总损失金额达6亿5180万元。过去两年，政府推出严防海外诈骗电话和短信的措施，但有迹象显示，越来越多骗徒转用本地电话卡行骗和非法放贷，甚至开设PayNow等户头接收赃款、创建WhatsApp等聊天应用账户。

本地电话号码遭犯罪团伙滥用的情况日趋严重，从2021年的5867个，增加三倍至2023年的2万3519个，损失金额达3亿8400万元，比2021年的1亿3700万元增加近两倍。犯罪团伙去年也利用1329个本地电话号码进行无照放贷活动。

新法案赋予警方更多权力，针对三组滥用本地电话卡的犯罪情况采取更严厉的行动。

三组情况包括电话卡注册者不负责任的行为；无正当理由接收、供应和拥有他人或未注册的电话卡；零售商以欺诈手段协助注册电话卡。