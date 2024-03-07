【国会】若年值低屋契短 大型组屋年长屋主可申请重新评估乐龄补贴计划资格

拥有五房式或更大型组屋的年长者，应该有更多资源和退休金养老，因此不符合乐龄补贴计划资格。不过，若这些年长者的组屋年值较低，且屋契剩余期限较短，可向公积金局申请重新评估资格。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生，星期四（3月7日）在国会答复议员叶汉荣（杨厝港区）的提问时，说明政府立场。叶汉荣询问，政府可否重新评估以组屋类型作为乐龄补贴计划（Silver Support Scheme）的条件，因为住在较大型组屋的年长者，未必有足够积蓄，也可能没有家人的经济支持。

许宝琨说，乐龄补贴计划旨在帮助退休前收入较低，而且退休后缺乏家庭支持和资源的年长者。是否拥有住屋，是评估年长者财务状况的指标之一，拥有五房式或更大组屋的年长者一般上有更多资源，也往往能动用额外退休金养老，因此不符合计划。

他补充：“不过，面临特殊情况的年长者，包括拥有五房式或更大型组屋，但组屋年值较低，且屋契剩余期限较短的年长者，可向公积金局申请审查资格。我们会根据个别情况斟酌处理。”

副总理兼财政部长黄循财2月16日发表2024财政年预算案声明时宣布，乐龄补贴计划明年进一步提升，除了放宽受惠者的合格条件，也会提高补贴金额。

乐龄补贴计划为65岁及以上、缺乏家庭支援的低收入年长国人提供现金补贴。2025年1月1日起，符合条件者的家庭人均月入顶限，将从现有的1800元提高至2300元。按居住的组屋类型和家庭人均月入，他们每季度可获得的补贴从215元到1080元不等，比目前增多两成。

这项计划额外拨款2.6亿元，到2025年总开支将达8.6亿元，可让约29万国人受益。