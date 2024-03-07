打击演唱会门票诈骗 警方展开行动45男女助查

警方针对演唱会门票诈骗展开为期九天的执法行动，45名男女因涉及多起相关案件，目前正在协助调查。

新加坡警察部队星期四（3月7日）发文告说，当局从2月26日至3月5日针对与演唱会门票相关的电子商务诈骗展开执法行动，25名男子和20名女子因涉案而被调查。这45人的年龄介于17岁至57岁。

警方透露，自今年1月以来，已有至少1241人误坠演唱会门票相关的诈骗案，损失至少57万1000元。调查显示，大多数的诈骗案与美国歌坛天后泰勒丝的演唱会有关。

泰勒丝从上星期六（2日）开始在本地连办六场演唱会，新加坡是泰勒丝巡回演唱会的唯一东南亚站。许多海内外歌迷为了争睹泰勒丝风采而纷纷抢票，导致一票难求。

在涉及演唱会门票的骗局中，受害者一般在Telegram、X（前称推特）、脸书和小红书等网络平台看到转售门票的帖子。要买票的受害者在聊天应用与骗子联系后，后者会要求受害者通过PayNow、银行转账或iTunes等虚拟储值卡来付款。

受害者按指示付款，直到骗子失联或没按约定转交门票时才意识到上当。另有一些受害者是人到演唱会现场后，才发现门票是假的。

Carousell停售泰勒丝演唱会门票 骗子转向其他平台

二手交易平台Carousell于2月23日宣布将在演唱会期间，撤下任何售卖泰勒丝的新加坡演唱会门票的广告。有鉴于此，警方指出，骗子转向Telegram等其他平台行骗，假意出售泰勒丝门票，因此提醒公众特别注意。

在这次九天的执法行动中，商业事务局和七大警署警员合力揪出45名涉案男女。初步调查显示，他们相信通过不同方式涉及骗案。

例如，多数人开设新银行户头或将户头“交给”骗子使用、一些则使用银行户头或Singpass资料申请假的交易户头等，导致个人资料被盗窃和滥用，其中一人也误信骗子完成“简单的任务”，既通过银行户头接收和转移款项，以赚取佣金。

为了避免坠入骗局，当局提醒公众，应避免预付任何款项，最好使用货到才付款的支付模式，并只向授权或正当的卖家购买门票，或安排面对面交易。

欲了解更多反诈详情，可浏览官网或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000，或到官网提供诈骗线索，所有信息将保密。

