【国会】公园局制定指导原则 说明使用电击项圈训练狗的风险

国家公园局正在制定指导原则，重点介绍使用电击项圈等不良训狗方式的风险，日后会公布更多详情。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪，星期四（3月7日）在国会答复议员黄国光（义顺集选区）有关禁止使用电击项圈训练动物的提问时，透露上述计划。

他说，指导原则不具法律约束力，仅建议动物训练师采用良好训练方式。不过，执法人员若发现动物遭受不必要的疼痛，将援引动物与飞禽法令展开调查，并采取执法行动。

国家公园局正在制定指导原则，说明使用电击项圈训练狗儿的风险。图为电击项圈。（iStock图）

公园局已向公众和动物爱好组织展开公共咨询，这是狗儿重新安置和领养工作小组（Rehoming and Adoption Workgroup，简称RAWG）提出的建议。

RAWG于2020年成立，由陈杰豪领导，并获国家公园局属下动物与兽医事务组支持。2022年，RAWG发布指南，提供关于狗儿重新安置和领养，以及狗儿训练和行为康复方面的指引。

黄国光在国会提问时也透露，陈杰豪曾尝试戴电击项圈，亲身体验被电击的感觉。陈杰豪在国会答复时说，他当时要求公园局让他试戴不同电击力度的电击项圈，电击过程非常痛，皮肤也会出现伤痕。

陈杰豪星期四受询时解释，RAWG早前针对使用电击项圈等课题展开深入讨论，他当时要求公园局让他在手臂试戴电击项圈。

他说：“由于那是与公园局同事进行的闭门会议，我自然没想到黄国光先生会知晓这个会议，并在国会上提起。我认为亲身试戴电击项圈是重要的，因为这样才能了解狗儿所经历的，并能更好地理解不同利益相关者的观点。”