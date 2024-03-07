本地股市周四早盘跌0.22%　　

隔夜美股受到利率可能年内下降的消息提振，带动亚太股市星期四（3月7日）早盘普遍上涨。新加坡海峡时报指数截至中午报3129.14点，跌7点或0.22%。最高点达3149.35点，最低点为3126.47点。

在星期三的证词中，美联储主席鲍威尔透露了今年可能会开始降息的迹象，这一消息推动了美国股市上涨，其中标普500指数增长了0.51%。盈透证券高级经济师托雷斯（Jose Torres）说：“虽然鲍威尔没有承诺在不久的将来降息，但他对通胀轨迹的积极态度以及对央行当前利率可能达到峰值的信心，足以让市场参与者感到满意。”

另一方面，日本银行（BOJ）审议委员中川顺子表示，日本经济正稳步向着央行2%的物价目标迈进。这一评论增加了央行将在近期内提高利率的市场猜测。

亚太地区股市跌多升少，台湾股市领涨1.1%，悉尼股市也上涨0.23%。其他股市均下跌，东京和深圳股市跌幅较大，分别下跌1.06%和0.62%。香港、首尔和上海股市分别下滑0.52%、0.21%和0.16%。

本地股市早盘全场成交量7亿零48万股，总交易额4亿2241万元。上升股205只，下跌股208只。

30只海指成份股中，14只下跌，10只上涨，其余持平。

下跌幅度最大的是怡和合发（Jardine C&C）和新翔集团（SATS），分别滑落2.82%和1.93％，报24.12元和2.54元。

领涨的为扬子江船业（YZJ Shipbuilding）和华业集团（UOL），前者涨2.25%至1.82元，后者起1.09%至5.59元。