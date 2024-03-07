涉新航班机偷逾10万元 53岁中国籍男子面控不认罪

涉嫌在飞机上偷走超过10万元现金，随后尝试四次汇款出境，53岁中国籍男子星期四（3月7日）早上面控时表示不认罪。

被告是中国籍男子彭辉（53岁，译音），星期四早上在东京公约下被控一项偷窃罪。

按照东京公约，新加坡有权针对在飞往新加坡的航班上犯事的乘客采取执法行动，此执法权也适用于游轮上。

被告星期四早上通过视频面控时，表示不认罪。

控状显示，被告在星期二（5日）早上9时30分至中午12时30分，乘搭一趟从香港飞往新加坡的新加坡航空航班SQ899时，涉嫌在飞机上，从一个黄色包里偷窃8万美元（约10万7488新元）。

警方星期三（6日）发文告指出，受害者是飞机上的乘客，他在下飞机后发现包里的现金不翼而飞。这名乘客当时在飞机上，把包放在头顶的行李舱，但没有看到有可疑人士翻自己的包。

机场警署的警员随后利用飞行记录，并和商业事务局合作下确认被告的身份。

初步调查显示，被告在偷走这笔钱后，曾到牛车水珍珠大厦尝试分四次汇出3万7897元7角现金。

警方及时拦截了这些转账，被告也在同一天被逮捕。经当局搜查，他被发现拥有多种面额和国家的货币。警方从他身上起获总值7万9662元8角3分的现金。

控方申请一个星期来完成调查。法官允许被告以2万元保释，但担保人必须是新加坡公民。

不过被告表示，他在本地没有亲友，也找不到担保人。案展至3月14日。