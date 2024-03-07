93岁嬷离世 环保丧礼用纸质棺材

九旬嬷离世，家属办环保丧礼，定制纸质棺材送最后一程。

死者是93岁的王金莲，她于星期天（3月3日）晚上在家中安详离世，多名家人陪伴着她走完人生最后一程。随后，家人在后港6道第522座设灵堂，遗体于星期四（7日）下午出殡。

丧礼以佛教仪式举行，灵堂布置庄严、肃雅，灵前摆放了死者生前喜爱的鲜花，还有曾孙女亲手所绘的爱心图画等。

有别于传统，安放死者遗体的棕色棺材并非木制，而是由瓦楞纸（corrugated paper）制成。瓦楞纸俗称纸皮，是纸质包装箱常见的用料，它比木质轻且有硬度，大小容易剪裁，也可在外部印刷不同色彩图案及文字。

死者的孙女婿曾伟明（40岁，饮食顾问）受访时告诉《新明日报》，家人商量后决定纸质棺木。“长辈们都同意这个做法，一位叔辈还参与了设计。”

家属在纸质棺材上面留言。（受访者提供）

据了解，年轻一辈希望能在棺材上写下对往生者的心声，如果用贴纸黏在一般木制棺木上，会比较不方便，所以有人提议纸质棺材，不但环保、还可以自行设计外观，也能让家属在上面留言。

曾伟明也透露，家属不仅在纸棺材印上100个“卍”字，还有38个富贵花图案，迎合阿嬷的喜好。直到出殡前，家人也会在新款棺材上留言。

阿嬷自己挑选灵堂照

王金莲的孙女吴淑恬（42岁，金融业）告诉记者，阿嬷性格开朗，平时也喜欢与孙辈开玩笑，就像朋友一般，灵堂照也是她自己挑选的。

殡葬业者：每月约五场丧礼用纸制棺材

记者联系上负责丧礼的殡葬业者，即“狮城生命礼仪”创办人陈铭城（55岁），他受访时说，目前平均一个月约有五场丧礼会用到纸制棺材。

陈铭城表示，木制棺材适合土葬，但如果是火化，纸制的棺材完全可以胜任，还可以减少大约30分钟的火化时间。