长春产业以5.5亿元收购利达广场

马来西亚郭氏集团（Kuok Group）旗下的长春产业（Allgreen Properties）以5亿5000万元收购利达广场（Seletar Mall），相当于尺价2900元。

Cuscaden Peak星期四（3月7日）发布文告说，公司和发展商联合工程（United Engineers）完成对利达广场的出售，脱售资金将用于资本循环，以提高股东回报。

位于盛港的利达广场落成于2014年，共六层，可出租面积约为19万平方英尺。这个购物中心为99年地契，自2012年4月起，还剩余大约87年。