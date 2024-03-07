醉男KTV挑衅一顾客 挥两拳伤人坐牢罚款

喝醉酒后在KTV挑衅其他客人，46岁男子挥出两拳，把一名顾客的右额前壁打至粉碎性骨折，被判坐牢九个月四天，罚款3500元。

被告洪伟平（45岁，译音）星期四（3月7日）承认三项蓄意重伤人、刑事暴力与触犯防骚扰法令的控状，余下三项交由法官下判时一并考量。

根据案情，这起事件发生在2019年1月12日凌晨1时许，地点在宏茂桥6道的Broadway Plaza。

受害者（44岁）与受害者的友人（50岁）是一间名为“Major 99”KTV的常客，案发时两人在里面喝酒。当时，两人走去一楼抽烟。抽完烟后，两人走向电梯，准备回去歌厅时，被告突然上前挑衅受害者，要跟他打架。

案情进一步揭露，两人与被告之前并不相识。受害者看出被告喝醉酒，试图走开。其他路人看到时，也尝试让被告冷静下来，缓和状况。

受害者朋友尝试把两人拉开，但被告把朋友推开，他当时的情绪十分激动，并突然走向受害者，往他脸上哐哐打了两拳，受害者随后被送院。

根据医疗报告，受害者的右额前壁粉碎性骨折，骨片移位，右眉有撕裂伤，住院三天，并获得17天住院假。

主控官在庭上指被告之前有多次暴力案底。这次案件发生时，有他人尝试阻止，被告仍继续攻击受害者。

被告最终被判坐牢九个月四天，罚款3500元。