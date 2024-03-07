国大推艺术普及框架 部分表演艺术社团活动可算学分

新加坡国立大学推出新的艺术普及框架，让更多本科学生可以接触各类艺术社团，并通过部分表演艺术社团活动获得学分，计入表演艺术第二主修或副修的学业要求。

国大星期四（3月7日）发文告说，由国大学生事务处艺术中心（Centre for the Arts）推出的艺术普及框架（“Arts For All” framework）已于2023年8月开始逐步试行，并将于今年8月新学年开始时，推出表演艺术第二主修及副修。

这个框架的目标在于提升国大学生的生活体验，并支持和鼓励学生更多地参与艺术活动，进一步推动跨学科教学。在这个框架下，校方将主要从四个方面，为学生提供学习艺术的机会，让他们以最适合自己发展目标、兴趣和投入程度的方式体验艺术。

这包括让更多学生创建艺术兴趣小组或社团，并为符合条件的社团提供资金支持；为艺术社团在定期接受专业指导和校内合作等方面提供更多支持。

国大也将允许取得出色的创作成果，并拥有严格、有序和全面的训练框架的社团，申请成为学分制社团活动（Credit-bearing group activity）。符合条件的学生加入后，得到的学分除了可满足本科生的选修要求，也可用于满足表演艺术第二主修或副修的课业要求。

目前，获得国大艺术中心认可的32个社团中，有四个已满足学分制社团活动的条件，分别是中国舞蹈团、华乐团、交响乐团和管乐团，共约有160名学生参加。

国大学生事务处副处长、杨秀桃音乐学院副院长陈子乐副教授指出，艺术普及框架将进一步鼓励学生按照适合个人学习需求和进度，选择以不同程度学习艺术，并为他们所付出的时间和努力获得学术认可。