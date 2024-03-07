证投会：支持大东方控股小股东的提议

新加坡证券投资者协会（SIAS）支持大东方控股（Great Eastern Holdings）小股东的提议，鼓励大东方董事会接受把三个议案列入常年股东大会议程的提议。证投会认为，有关议案旨在加强董事与所有股东的利益的一致性，这关系良好企业治理方法。

证投会是在星期四（3月7日）公开致函给大东方控股董事会，表达了协会的这个看法，并建议30％董事费以大东方控股的股票支付，以及向董事会和管理层询问更多问题。它之前曾与小股东的代表会谈。它也表示愿意与大东方高层和董事会会谈。

大东方控股的一批小股东向公司董事会提议在即将举行的常年股东大会加入三个议案让股东表决：扣留30％的董事费直到股价达标、高管股票选购权计划以大东方控股股票取代华侨银行股票，以及委任独立财务顾问来探讨提高股东价值的方案。

这批股东据说有超过100人，由持股10多年的独立投资者王振宇带头。

大东方控股星期三（3月6日）表示已征询法律意见，认为这批股东的提议不符合所有必要的要求。它劝股东谨慎买卖公司的股票，因为不能确定有关股东的提议将能够实现。

对于大东方控股对股东提议的回应，证投会表示感到意外，因为这种法律式的回应似乎避开了小股东关注的重要课题——改善股东价值。股价持续的表现不佳，是个必须解决的问题。

证投会认为，董事会应该从公司和股东整体的立场来评估提议的议案，证投会认为寻求股东表决那三个提议的议案是很有价值的做法，因为三个议案都旨在加强董事与所有股东的利益的一致性，这关系到良好企业治理方法。董事会直接拒绝这些议案是为时过早，尤其是基于法律方面的技术理由。因此，证投会鼓励董事会考虑法律的精神，把这三个议案包括在来临的常年股东大会的议程中。