非法新马跨境载客 两霸王车司机被捉

陆路交通管理局最近展开执法行动，捉到两名提供往返新马跨境载客服务的霸王车司机。

陆交局星期四（3月7日）在脸书发文，并公布执法行动的照片。它强调，当局严厉看待这类违法行为，并会继续对违例者采取执法行动。

未持有公共服务车辆执照（Public Service Vehicle License）的司机，若被发现提供收费跨境载客服务，最高可罚款3000元，或监禁最长六个月，或两者兼施。涉案车辆也可能被充公。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达上个月曾在脸书发文提醒，执法人员会继续扮成乘客暗地里调查，严厉取缔这类违法行为。“对于那些想要提供这类非法载客服务的司机，我想说的是，请三思，因为你不知道你的下一个‘客户’，会不会是陆交局的执法人员。”

陆交局促请公众为了自身安全，避免使用非法跨境载客服务。因为除了违法，这些霸王车可能没有充分的第三方保险，若发生交通事故，可能会给乘客带来严重问题。