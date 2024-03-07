【国会】公共卫生状况将按严重程度分四情境级别 卫生部长可宣布进入威胁或紧急状态

政府拟修订传染病法令，卫生部长可按严重程度，宣布公共卫生威胁或紧急状态，并实施相应的管控措施。此外，公共卫生状况将分为四个情境级别，将取代目前用颜色区分的疾病暴发应对系统（DORSCON）。

卫生部长王乙康星期四（3月7日）在国会提出传染病（修正）法案二读。

法案提出，卫生部长可按严重程度，宣布进入公共卫生威胁（Public Health Threat）或紧急状态（Public Health Emergency）。在现有传染病法案下，本地公共卫生情况只分为和平时期和公共卫生紧急情况。

王乙康说，冠病疫情没有构成公共紧急情况，它在新条列下将属于公共卫生威胁。卫生部长日后在宣布公共卫生威胁状态后，将能够实施行动管制、群聚限制、或规定非必要业者暂停营业。

至于更严峻的公共卫生紧急状态，卫生部长将能够实施全岛宵禁，并限制每户住家能够出门的人数。

此外，卫生部长也能在进入紧急状态时征用私人医疗资源等，以支援公共卫生。

法令修订后将用四个情景级别取代目前用颜色区分的疾病暴发应对系统，方便公众理解。

第一个级别是和平时期，通过常规的疾病预防和管控措施，以及公共卫生监测计划，趁早发现疾病的暴发，并预防和降级疾病传播。

第二个级别是疾病暴发管理，即在发现须关切的病原体后，可能须紧急落实隔离、检测和边境管控等举措。一个例子是近期在惹兰红山发现新的肺结核病例后，当局所采取的措施。

第三和第四个级别则分别是公共卫生威胁和紧急级别。