本地股市星期四微跌0.08%

美国隔夜股市受到利率年内会下调的消息提振，但这股涨势没有延续到星期四（3月7日）的亚太股市。由于中国的贸易数据比预期强劲，导致投资者担忧中国政府不会推出更多刺激经济方案，亚太股市多数下跌。

新加坡海峡时报指数闭市微跌0.08%或2.36点，收报3133.78点。

亚太其他股市中，香港股市下跌1.27%，跌幅最大；东京滑落1.23%，深圳和上海则分别下跌1.20%和0.41%。台湾股市则攀高1.0%，悉尼和首尔股市分别起0.46%和0.23%。

海指全天交易量达13亿8000万股，交易额10亿元，上升股242只，下跌股280只。

30只成份股的股价跌多涨少，10只上升，15只下跌，五只持平，

领跌的成份股包括怡和合发（Jardine C&C），下挫3.18%至24.03元；云顶新加坡（Genting Singapore）下滑2.19%至0.895元；凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated CommercialTrust）下跌1.55%至1.90元。

涨幅最大的成份股是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），上涨4.49%至1.86元；香港置地（Hongkong Land）上扬1.94%至3.15美元；华业集团（UOL）上升1.63%至5.62元。