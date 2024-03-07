30亿洗钱案被告苏文强 料在4月2日认罪

30亿洗钱案的被告苏文强料在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。

苏文强（32岁）的案件星期四（3月7日）下午在国家法院进行审前会议后，新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料，显示苏文强案件定4月2日过堂，让苏文强在庭上认罪。

这起本地历来规模最大的洗钱案，涉款金额迄今扩大至超过30亿元。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海，他们的案件仍在审前会议的阶段。

苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万元，购买马赛地AMG C63S汽车。

他也涉嫌用约11万6817元购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌，另外用35万9877元，支付位于植物园附近鲁易士路 （Lewis Road）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，这门生意以中国赌客为主。

另外，苏文强面对一项伪造文件的控状，指他持有伪造的中国结婚证书，假证书上显示，他与苏艳萍（译音）于2018年5月20日在中国注册结婚。苏文强在2021年12月，意图使用上述证书向人力部申请直系亲属证。他也面对两项抵触外来人力法令的控状。

苏文强持有中国、柬埔寨和瓦努阿图三个国家的护照，在2021年与妻儿移居新加坡。