金管局：财富管理公司汇迅前首席执行官和两名董事被控

逾10亿元买卖镍骗案牵扯出本地财富管理公司汇迅（Envysion Wealth Management Pte Ltd）的三名前高管被控违法，指他们听任公司未能就基金所管理的资产建立适当的风险管理框架，以及任由汇迅发生利益冲突。

汇迅是10亿元骗案的苦主之一，它的英文名目前已改为Hui Xun Asset Management Pte Ltd。被控告的是汇迅前首席执行官沈慧娴和两名前董事——前首席投资官杜春纪（译音，Doo Chun Ki）和前首席运营官兼首席合规官陈家雄（译音，Tan Kay Siong）。

根据新加坡金融管理局（MAS）星期四（3月7日）的文告，金管局调查发现，沈慧娴、杜春纪和陈家雄听任公司未能就基金所管理的资产建立适当的风险管理框架，而且任由汇迅发生利益冲突，这是关于沈慧娴获得的贷款和汇迅就旗下基金投资于Envy Global Trading Pte Ltd而收取的介绍费。

据早前报道，Envy Global Trading公司是10亿元骗案主角黄有志的公司。黄有志曾以个人名义借出750万元给沈慧娴。黄有志在2021年开始被提控，目前被控超过100罪项，包括欺骗、伪造文件、严重失信和洗黑钱等。

金管局星期四的文告透露，汇迅这三名前高管都面对上述两项违反证券与期货（执照与业务行为）条例（SF(LCB)R）和证券与期货法（SFA）的指控，每项罪成罚款最高可达5万元。

沈慧娴还面对另外两项指控：一、违反财务顾问法（FAA）的指控，指她在提供财务顾问服务时作出虚假陈述。如果罪成，牢狱刑期最长可达12个月或罚款最高可达5万元或两者兼施；二、违反官方机密法（OSA），指她把汇迅与金管局的电邮往来转发给Envy Global Trading前董事黄有志。如果罪成，牢狱刑期最长可达两年以及罚款最高可达2000元。