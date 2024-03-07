【国会】修正法令不是一项放宽防止HIV传播的公共卫生保障措施

修正法令相关条款，并不是一项放宽防止人类免疫缺陷病毒（HIV）传播的公共卫生保障措施，而是鼓励感染者主动接受检测和治疗，从而更好地保护他们的性伴侣。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤星期四（3月7日）在国会提出传染病（修正）法案二读时，强调这点。她也指出，可能导致HIV传播的不负责任行为，在我国仍是一项罪行，当局将根据需要采取适当的执法行动。

拉哈尤说，HIV感染者的体内病毒量，若至少六个月持续维持在检测不到（undetectable）的低水平，他们接下来在与他人发生性行为之前，将无须向性伴侣披露病情。

他们的检测结果也须显示，在发生性行为之前的九个月以内，体内病毒量在检测不到的低水平，并在这段期间持续接受HIV治疗。

拉哈尤指出，符合以上标准的HIV感染者，将病毒传给性伴侣的风险近乎零。

根据现有的传染病法令，HIV感染者与他人发生性行为之前，必须向性伴侣披露病情。隐瞒情况的HIV感染者可被判最高5万元罚款，或坐牢最长10年，或两者兼施。

拉哈尤说，修订法令中HIV的条款，符合科学进展和公共卫生政策目标，让人们承担更多责任，通过接受HIV检测和治疗，让体内病毒量达到并持续维持在检测不到的低水平。