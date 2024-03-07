知情人士：橙天嘉禾考虑脱售新加坡电影院　

据知情人士透露，橙天嘉禾娱乐有限公司（ORANGE Sky Golden Harvest Entertainment Holdings）在考虑脱售所拥有的新加坡和台湾电影院，寻求至少4亿美元（5亿3400万新元）估值。

彭博社星期四（3月7日）报道这个消息时说，知情人士称，香港上市公司橙天嘉禾正在与顾问就这项可能的脱售进行合作，并已与潜在投资者接触。这家电影制片公司还可能考虑出售它在香港的电影院，具体取决于投资者的反应。

根据橙天嘉禾最新的财务报告，2023年上半年，它的3亿9600万港元（6800万新元）营收中，近一半来自新加坡。截至2023年6月30日，它以嘉华院线（Golden Village）品牌在新加坡运营着15间电影院，共计119个银幕。在台湾，橙天嘉禾经营17间电影院，共计182个银幕。公司在香港经营着10间电影院，总计37个银幕。

知情人士表示，其他影院运营商和投资公司已表现出初步兴趣。由于信息属于私人信息，因此要求不具名。知情人士称，目前还处于初步考虑阶段，橙天嘉禾可能仍会决定不脱售这些资产。该公司的代表没有立即回应置评请求。

彭博社报道后，橙天嘉禾的股价星期四一度飙升23％，触及10月以来的最高水平，收盘上涨7.7％（闭市报港元4.2分），公司估值约为1500万美元。

据公司网站介绍，橙天嘉禾前身为嘉禾娱乐（Golden Harvest），由香港电影制片人邹文怀、何冠昌和梁风于1970年共同创立。商人伍克波于2007年成为最大股东，两年后公司更名为橙天嘉禾。

橙天嘉禾从事电影制作、融资和发行，曾制作过李小龙主演的《唐山大兄》、《精武门》、成龙主演的《师弟出马》、《A计划》等香港热门电影。