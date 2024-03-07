因巨额房地产净估值亏损 香港置地全年净亏5.8亿美元

投资房地产资产组合的13亿美元巨额净估值亏损，导致香港置地（Hongkong Land）截至2023年底全年净亏5亿8200万美元（7亿7700万新元），扭转2022年取得2亿零300万美元净利的局面。集团2023年营收下跌22％至18亿4400万美元。

香港置地星期四（3月7日）晚上发布业绩时指出，全年净亏5亿8200万美元主要是投资房地产资产组合的13亿1700万美元净估值亏损造成。2022年的房地产净估值亏损为5亿7300万美元。

它说，过去两年的净估值亏损，“主要是在香港，集团在那里的优质办公楼投资组合的估值逐渐下降。”

香港置地去年因此每股亏损26.29美分；前年的每股盈利为8.99美分。

若不包括非现金的净估值亏损，集团2023年全年的基本净利下跌5％至7亿3400万美元，基本每股盈利跌4％至33.15美分。

董事会建议在5月15日派发每股16美分的年终股息，股票注册截止日期是3月22日。这使集团全年股息达到每股22美分，和2022年一样。

香港置地主席凯瑟克（Ben Keswick）预计，2024年集团在香港和中国大陆核心市场的状况仍将充满挑战。他说：“虽然我们投资房地产业务的韧性为集团提供了坚实的经常盈利基础，但由于办公楼租金下调，香港中环投资组合的交易表现预计会有所下降。然而，根据中国大陆和南亚的项目竣工计划的情况，预计房地产发展业务的盈利将有所改善。集团的财务状况保持强劲，并拥有一系列在开发的创收资产。”

香港置地星期四股价涨1.94％，闭市报3.15美元。