在美国就业市场数据出炉前夕，加上两名中央银行官员分别的谈话指向“离减息不远”，星期四（3月7日）华尔街隔夜股市纷纷传来捷报。道琼斯工业指数起0.34%%，标准普尔500指数上扬1.03%，纳斯达克指数的涨幅最大，达1.51%。

欧洲中央银行行长拉加德（Christine Lagarde）也有类似美国官员的评论，称有立场在6月放宽货币政策。

由于中国贸易数字强劲引发市场人士担忧中国政府会放缓刺激经济力度，加上投资者等待美国最新的劳动市场数据更趋谨慎，新加坡海峡时报指数星期四闭市小跌0.08％或2.36点，收报3133.78点。

星期五（8日）交易中的悉尼股市走高0.66%，东京和首尔股市也高开高走，前者起0.43%，后者上涨0.95%。

以下是星期五可关注的股票：

1. 胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）盘前要求暂停交易待发布消息。 信托8日早上召开特别股东大会。

2. DFI零售集团（7日）盘后公布截至去年12月31日的2023财年业绩。公司去年转亏为盈，净利达3200万美元（约4265万新元），2022年的亏损达1亿1500万美元。每股盈利2.39美分，董事会建议派发每股5美分的年终股息，高于去年的2美分。股息派发日是5月15日。

3. 怡和控股（Jardine Matheson Holdings）盘后公布截至去年12月底的全年净利大幅增长94%至6亿8600万美元（约9亿1425万新元），每股盈利从上个财年的1.22美元增加至2.37美元。董事会建议派发每股1.65美元年终股息，全年每股派息2.25美元，比去年高5%。派息日是5月15日。

4. 香港置地（Hongkong Land）闭市后发布截至去年底的2023财年的业绩。公司去年全年净亏损5亿8200万美元（约7亿7700万新元），扭转2022年取得2亿零300万美元净利的局面。每股亏损26.29美分。董事会建议派息每股16美分，全年派息额与2022财年相同，都是22美分，派息日是5月15日。

5. 文华东方（Mandarin Oriental）闭市后公布截至去年底的全年亏损从去年的4950万美元（约6596万新元）增加至3亿6540万美元。每股亏损也随之从3.92美分扩大至28.91美分。董事会建议派发每股3.50美分的最终股息，全年派息每股5美分。派息日是5月15日。