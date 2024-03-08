四天全岛执法大扫荡 62人涉违法被捕助查

新加坡警察部队与多个执法机构合作展开执法行动打击犯罪，四天内共有62人涉及各类罪行被逮捕协助调查。

新加坡警察部队星期四（3月8日）发文告说，东陵警署联合刑事侦查局、人力部、新加坡民防部队、卫生科学局以及移民与关卡局，于2月28日至3月2日在全岛展开突击执法行动。

在执法行动中，当局逮捕涉及触犯妇女宪章、赌博管制法令、雇用外来人力法令、滥用毒品法令、社团法令及刑事诉讼法等各类罪行的21至75岁的14名男子和48名女子。

《联合早报》记者3月1日晚上跟随执法人员，突击了乌节路一带的两家夜店，直击执法人员逮捕29名涉及各类罪行的男女。

执法人员在调查过程中，也从多名女郎身上搜出电子烟。（林明顺摄）

在执法人员突击的第一个夜店中，约23名女子被带到一个包厢内围坐一起，执法人员搜查了她们的随身包包、外套和身上的衣物。

执法人员在夜店内，起获至少11个电子烟。（林明顺摄）

助查女子大多数持越南护照

执法人员在她们身上一一贴上号码标签，收集她们的工作准证和护照。据观察，大多数女子持越南护照，她们在面对媒体的镜头羞愧遮面，一些则在被要求提供证件时略显慌张。

午夜后，执法人员再转场突击乌节路的另一家夜店。执法人员一到场，现场一阵骚乱，约四五名女子闻讯企图逃走，随身包包里的物品和高跟鞋在夜店门口散落一地。

几名女子听闻执法人员上门后开始窜逃，慌乱中鞋子、随身物品在门口散落一地。（林明顺摄）

执法人员扣留了约48名女子，坐满两个包厢。她们在接受调查的当儿，两名外籍男子也因执法人员到场时窜逃而被执法人员扣在走廊问话许久。执法人员质问两人为何窜逃时，男子声称只是跟着几名女子往外逃，根本不知发生什么事，还咬定自己刚到夜店，连酒都还没有喝。

据了解，两人疑未持有有效的工作准证在夜店内工作，因违反雇用外来人力法令被捕。

两名男子回答执法人员时含糊不定，被扣在走廊里继续问话。（林明顺摄）

夜店顾客中有不少顾客带有醉意，其中一名身上被搜出电子烟的男子接受卫生科学局执法人员问话时言语激动，几经交涉才愿意配合执法人员提交个人资料。

现场调查进行至凌晨3时左右，涉事男女都被上铐带走。

涉事男女都被警方上铐带走。（林明顺摄）

在2月28日至29日进行的另外一场执法行动中，东陵警署警员突击了马里士他路、乌节路、汤申路和里峇峇利路的按摩场所和商业单位，共有22名23至46岁的女子因抵触妇女宪章被捕。

执法人员2月28日也在黄埔进行一项针对非法赌博的行动，有五名介于65至75岁的男子因触犯赌博管制法令被捕。警方也起获超过2300元现款，手机和其他赌博用具。