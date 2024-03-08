Grab试行新功能 为女司机配对女乘客

私召车平台业者Grab试行新功能，让女司机可以通过应用注明是否更倾向于载送女乘客，提高为女司机配对女乘客的机会。

为鼓励更多女性成为私召车司机，Grab宣布推出新举措，其中包括试行名为“女乘客优先”的新功能，优先配对平台上的女司机和女乘客，为平台提供多一层的安全保障，让女司机和女乘客能更安心地使用平台。

Grab指出，根据公司与现有女司机和女送货员进行的调查和讨论，女性通常因为担心安全，以及觉得驾驶和送货不适合女性而不愿意加入平台。让她们裹足不前的因素包括须管理不同类型的消费者、须具备有效使用司机应用的数码知识，以及得应对车辆故障等突发状况。

Grab新加坡董事经理余伟腾说，目前平台司机以男性居多，公司希望通过新举措，鼓励更多女性加入平台。“希望这能解决女性对安全方面的关切，消除她们觉得女性不适合驾驶的观念。”

此外，新举措还包括为女司机专设在线社群和交流会，让新加入的女司机和有经验的女司机能够互相联系、分享和支持。

公司本月也将为女司机和送货员提供培训，教授她们如何处理具挑战性的情况，并学习如何使用应用的安全功能。

已有八年驾驶经验的Grab司机陈佩君（50岁）说：“我们都曾是新手，这项计划有助于像我这样有经验的司机，与其他新手分享驾驶经验。”