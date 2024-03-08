本地股市星期五早盘上涨0.62%

欧美中央银行释出鸽派信息，提振了星期五（3月8日）亚太股市早盘全面上涨，新加坡海峡时报指数中午休市前报3153.22点，上升19.44点或0.62%。

截至中午12时，香港领涨亚太股市，升幅达1.22%，悉尼上涨1.03%，东京和首尔分别起0.93%和0.88%，深圳和上海上扬0.25%和0.12%，台湾走高0.20%。

本地股市早盘交易量达7亿4333万股，交易额达4亿8178万元。上升股289只，下跌股180只。

海指成份股早盘上升股领先下跌股，一共23只上扬，四只下跌， 三只持平。

领涨的是DFI零售集团，涨幅达4.93%至2.13美元，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）起3.68%至1.97元，香港置地（Hongkong Land）上扬3.49%至3.26美元。

三只银行股都走高，华侨银行（OCBC）上涨0.46%至13.14元，大华银行（UOB）上升0.35%至28.40元，星展集团（DBS）起0.15%至33.83元。

四只下跌股是新加坡航空（Singapore Airlines），跌0.62%至6.39元、新翔集团（SATS）下滑0.39%至2.56元、新科工程（ST Engineering）退低0.25%至3.97元，以及新加坡交易所（SGX）下跌0.11%至9.35元。