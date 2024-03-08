蔡厝港连环车祸 三人受伤送院

蔡厝港发生连环车祸，宝马、载客货车和巴士发生碰撞，宝马男驾驶和货车司机与乘客送院。

这起车祸发生在星期四（3月7日）下午4时许，地点是蔡厝港第一乐广场（Lot One）附近的交界处。车祸涉及一辆轿车、一辆载客货车、一辆巴士。

《新明日报》接获读者李小姐（31岁，行政人员）致电通知，经过该处时，看见一辆白色载客货车停在人行道上，一辆轿车停在数米外，几名交警人员在场维持秩序。

她叙述，轿车和货车上皆有伤者，民防人员随后将伤者抬上救护车送院治疗。

记者5时许抵达事发地点，白色载客货车和灰色宝马轿车依旧停在路中央，涉事人员已经离开。现场有两辆交警电单车，警员在场调查和指挥交通。

灰色宝马轿车受损最为严重，引擎盖折叠弯曲，右侧车灯爆裂，车牌也脱落，地上满是碎片和零件，可见撞击力相当大。

另一位目击者吴先生（70岁，德士司机）告诉记者，事发时巴士停在最前方，巴士和宝马在后方。

据其他公众透露，事发时轿车上仅有司机一人，货车上则有一名乘客，巴士上则无人受伤。

车祸造成交通拥堵，车龙延伸百米。（庄耿闻摄）

车祸造成交通拥堵，车龙延伸百米，路况受影响至少两个小时。

警方和民防受询时证实，事件中三人受伤，包括29岁轿车男驾驶和47岁货车男司机，他们在清醒情况下送往邱徳拔医院。另一名伤者相信是货车上的乘客。