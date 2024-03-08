携巨款出入境未申报 赌场常客判罚7000元

金沙赌场常客赢近25万元后，在未申报的情况下带着现金出境，两个月后又带着剩余近16万元入境狮城，被判罚款7000元。

被告是柬埔寨国籍的杜山安（63岁，Tuon Sam Ann），抵触两项贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）法令，星期四（3月7日）承认其中一项罪状。

根据案情，被告是金沙赌场常客，经常飞往新加坡赌博。被告在2022年5月至2023年11月26日，共16次搭飞机出入新加坡。

根据法令，出入新加坡时，若携带总值超过2万新元（或等值货币）的现金或不记名票据（CBNI），必须申报完整且准确的金额。

被告于去年11月25日，在金沙赌场赢了24万9531元后，隔天携带这笔现金，在未申报的情况下，搭飞机出境新加坡。大约两个月后，他于今年1月18日，与妻子和干儿子搭飞机到新加坡，并带着之前在金沙赌场赢来的部分钱财。

抵达新加坡之前，三人分了这一大笔钱，妻子拿着6万2798元，干儿子拿4万2927元，被告则拿5万2750元。三人把钱分别放入各自的手提包里，在未申报的情况下入境新加坡。

岂料，移民与关卡局人员指示三人，让他们把手提包放到X光机器，结果侦测到现金，因而揭发此事。

事件被揭发后，被告坚持否认，称不知道要申报。三人试图携带进新加坡的现金共15万8475元，全被警方起获。

逾4万5000元被没收

控方要求，至少罚款被告6500元，和没收涉及金额的20%。

控方指出，被告在某些程度上有预谋，毕竟经常出入新加坡，也常光顾金沙赌场赌博，本该知道需要申报。

控方也说，被告带出境的数目不小，远超过2万元的限制，而且被告不是很配合当局，一直否认，声称不知道要申报。

法官最后判被告罚款7000元，也下令没收4万5906元2角。（人名译音）