巴士被拍到闯红灯 SMRT：将处分车长

两周内连续三起车闯红灯事件，包括一辆巴士，SMRT指出，将对车长采取纪律处分。

脸书群组SG Road Vigilante近日上传了三段行车记录仪画面视频，显示汽车，巴士以及罗厘闯红灯。

第一起汽车闯红灯事件发生在2月22日傍晚7时零5分，地点是勿洛南3道的路段。

画面显示，拍摄视频的车子停在交通红灯前，一名脚穿滑轮鞋的女生正在过马路。当她过了一半马路时，另一辆白色汽车突然冲出，从她前方擦身而过。女生受到惊吓差点失去平衡，汽车则已扬长而去。

一辆罗厘被指在勿洛北3道闯红灯。（取自脸书）

第二起闯红灯事件发生在2月28日上午11时50分，地点是锡安路（Zion Road）一带。

根据拍下经过的行车记录仪画面显示，事发时交通灯已转为红灯，显示车辆不能直行。岂料，在左边车道行驶的一辆巴士依然驶过马路。当时路旁也有数名路人正准备过马路。有网民留言谴责巴士车长不守交通规则，也有网民称可能是巴士行驶太快，无法及时停下。

SMRT巴士副董事经理倪政权通过电邮回复《新明日报》询问时指出，乘客与其他道路使用者的安全是SMRT的首要考量。他指出，已针对相关事件进行调查，并将对闯红灯的巴士车长采取纪律处分。

“我们定期培训巴士车长，并不断提醒他们严格遵守所有安全和道路法规。”

第三起闯红灯事件发生在3月2日晚上8时41分，地点是勿洛北3道的路段。

视频画面显示，事发时交通灯已是红灯，拍摄视频的车子也已停下，然而右边车道突然出现一辆罗厘涉闯红灯。当时一名女子正准备过马路，吓得她赶紧停下脚步。

这些视频被放上网后都引发热议，不少网友呼吁应将视频上报给警方。