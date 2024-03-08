美联储暗示今年或降息 海指周五起0.42%

美国联邦储备局暗示今年可能降息，提振亚洲股市上扬。新加坡海峡时报指数上扬13.31点或0.42% ，闭市报3147.09点。

各大亚洲股市一片欢腾，香港上升0.76%；上海起0.61%；东京收涨0.23%；韩国KOSPI劲扬1.24%；悉尼起1.07%。

美联储主席鲍威尔日前指出，美联储要取得成功抑制通胀的“信心”已经不远，到时会开始放松货币政策。

这番言论重燃投资者的希望，期待美联储在未来几个月内开始降息。

IG亚洲市场策略师叶俊荣说：“这番言论提振了现有的市场正面情绪，市场预测美联储可能从今年6月开始降息。”

本地股市全天全场交易量15亿3000万股，交易额10亿5000万元。上升股339只，下跌股226只。

海指成份股升多跌少，领涨的包括DFI零售集团、凯德综合商业信托（CICT）和香港置地（Hongkong Land），分别上升5.42%、3.16%和2.86%，收报2.14美元（2.85新元）、1.96元和3.24美元。

下跌的包括扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、新加坡航空（SIA）和新翔集团（SATS），分别滑落1.08%、0.78%和0.39%，报1.84元、6.38元和2.56元。



