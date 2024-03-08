彭博社：经济师上调我国首季增长率 部分因为泰勒丝

经济学家上调了新加坡经济第一季的增长预测，其中一些人将增长部分归因于泰勒丝（Taylor Swift）的“时代巡回演唱会”（The Eras Tour）带来的经济效应。

彭博社星期五（3月8日）的报道指出，根据它调查的中值估计，截至3月31日的三个月内，新加坡的国内生产总值可能增长2.9％，为六个季度以来的最快增速。他们还将全年增长预期从之前的2.3％上调至2.5％，接近政府对2024年1％至3％预测范围的上限。

泰勒丝在新加坡的“时代巡回演唱会”于上星期六（3月2日）展开，3月9日结束，共举办了六场演唱会。星展银行经济师蔡汉廷表示，这将给新加坡的酒店业、餐饮业和零售业带来好处。

蔡汉廷说：“这主要是来自于外国游客消费增加的支持，有大量海外歌迷来新加坡观看演唱会。”

他估计这些演出将为新加坡带来约3亿元至4亿元的收入，或相当于新加坡第一季国内生产总值的0.2个百分点。

尽管如此，在全球利率居高（信贷紧缩）、中国复苏不平衡以及地缘政治风险挥之不去的情况下，依赖贸易的新加坡经济，其经济前景仍然脆弱。

凯投宏观（Capital Economics）经济师希坦登（Shivaan Tandon）说：“我们预计，由于全球经济增长放缓限制了新加坡出口导向型经济的活动，上半年经济将再度疲软。但从下半年开始，增长应该会更可持续。”