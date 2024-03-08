新交所公开谴责Eneco Energy前总裁违反上市规定

新加坡交易所上市纪律委员会（Listings Disciplinary Committee）公开谴责能源公司Eneco Energy前总裁阿迪亚（Aditya Wisnuwardana Seky Soeryadjaya）违反上市规定。

Eneco Energy星期五（3月8日）闭市后披露，上市纪律委员会谴责阿迪亚未及时披露在印度尼西亚苏门答腊岛占碑省（Jambi）西部的石油与天然气探勘与开采准证到期。

上市纪律委员会指出，尽管知道准证将到期，也无法获得延长，阿迪亚却没有向董事会通报最新进展。

另外，阿迪亚委托PT Mandiri Pratama Khatulistiwa（MPK）协助办理准证延长，规避了公司的内部规章制度，并在董事会不知情且未批准的情况下，使用子公司PT Hexindo Gemilang Jaya的银行账户付款。

2018年10月，阿迪亚委托MPK申请办理准证延期所需的银行保函（bank guarantee）。根据协议，集团应向MPK支付288万美元的现金抵押，和7500美元服务费。

调查还发现，阿迪亚委托MPK的过程，不仅没有遵守企业采购程序，也没有进行适当的尽职调查。

上市纪律委员会要求阿迪亚向交易所提交一份书面承诺，自2024年2月2日起的两年半内，不得在新交所主板或凯利板上市公司的董事会，担任董事或主要执行人员。

阿迪亚于2008年11月至2019年7月，担任Eneco Energy集团总裁，同时于2008年6月至2020年2月，担任执行董事。

Eneco Energy目前在新交所观察名单，星期五闭市报0.8分，无起落。