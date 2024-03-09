登加首个邻里中心第二季启用 超市食阁率先开业

登加新镇的首个邻里中心将在今年第二季启用，率先开业的包括超市和食阁，方便居民购买日常用品及解决三餐。

建屋发展局星期六（3月9日）汇报登加新镇田园区（Plantation District）的邻里中心Plantation Plaza的建筑工程进度。

新邻里中心与预购组屋Plantation Village衔接，占地超过一万平方公尺，五层楼的零售面积共有75间店铺，包括分别由巨人（Giant）和口福经营的超市和食阁，以及其他店铺，为居民提供餐饮、零售、娱乐及其他服务的选择。

建屋局副局长（房产）陈显华说：“建屋局知道居民期待能光顾Plantation Plaza的超市和食阁，因此我们与巨人和口福合作进行装修规划，让他们能够早点进来量尺寸，一取得临时入伙证（TOP）就开始装修。”

从邻里中心沿着第127A座到126A座而建的零售街，设有14家食肆和零售店，居民日后也可通过这条有盖街道往来裕廊区域线的新地铁站。（建屋局提供）

邻里中心的大部分商店预计将在今年中起开业，估计超市和食阁将在接近6月时开业。从邻里中心沿着第127A座到126A座，也建有一排商店，设有14家食肆和零售店，居民日后也可通过这条有盖零售街往来裕廊区域线的新地铁站。

Plantation Village是登加新镇竣工的第三个预购组屋项目，在今年1月建好，共有15座组屋，有1420个二房式灵活单位至五房式单位。截至3月7日，有近94％的单位已出售，当中约92％买家已领取钥匙。

建屋局解释，虽然邻里中心与Plantation Village衔接，但预购组屋先建好，因为与其他受冠病疫情延误的工程一样，建屋局和承包商先建造住宅单位，这是因为大多数买家都反映，希望能尽快拿到钥匙，以便开始装修。

为方便已迁入新居的居民购买食物和日用品，当局早前特别安排了流动杂货车一周三天开到区内，组屋底层也有食物和饮料自动贩卖机。