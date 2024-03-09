调查：本地每十个女性有八人不会特地拨时间优先照顾自己

许多女性身兼多职，往往忽略了自己，本地一项最新调查显示，每十个女性就有八人不会特地拨时间优先照顾自己的身心灵，有超过半数的受访者也认为她们受到性别偏见的影响。

配合国际妇女节，人民行动党妇女团与全国职工总会属下的妇女与家庭事务处，在2月15日至26日对1748人进行了网络调查，并于星期六（3月9日）发布调查结果。

其中1345名参与调查的女性受访者中，只有21.8％表示会把自己的福祉视为人生选择中的首要考量，另外仅有20.3％会优先拨出自我护理（self care）的时间，包括做运动、谈天、放松时间等。

根据受访者反馈，灵活工作安排（68.6％），能够设定界限、必要时拒绝请求（55.9％），家人和朋友协助分担责任（48.3％）等因素，都能帮助她们先照顾好自己。

调查也显示，虽然受访者大多支持女性担任领导职务，但半数以上的受访者认为她们受到性别偏见的影响（53.1％）、在平衡个人生活和职业生活方面没有得到足够的支持（51.4％），以及在为家庭拿假后难以恢复工作（61.8％）。

男女对女性领导者的认知也有所差别，72.5％的男性受访者认为，女性领导者在社区、工作场所和家庭中的意见受到重视和尊重，不过只有49.2％的女性受访者持相同观点。

行动党妇女团将在接下来一年里举办多项活动和讨论会，促进女性的全面发展，帮助女性掌握所需的知识和能力。

