仁心组织为加沙平民筹款 各背景国人响应救援活动

300名学生和义工齐力为加沙地带儿童包装救援物资，这样的活动体现了来自各种族与背景的新加坡人，想尽力帮助受战火影响平民的建设性行动。

内政部长兼律政部长尚穆根星期六（3月9日）走访由非盈利机构新加坡仁心组织（Humanity Matters）主办的物资包装活动。他受访时说，以色列的反应过头了，以哈局势已沦为一场浩劫(catastrophe)，必须立即实行人道主义停火，让平民能够获得救援物资。

他说，这是他第二次走访仁心组织举办的救援物资活动，距离上一次去年底的活动，以哈冲突局势已恶化，沦为一场浩劫。

他重申我国呼吁人道主义停火的立场，让平民获取救援物资，停止伤害无辜平民。

新加坡人和政府至今为加沙地带平民筹约1000万元

许多国人对以哈冲突的事件感到悲痛，发起救援筹款活动。新加坡人和政府至今为加沙地带平民筹集约1000万元，支持救援行动。

即日起至4月30日，新加坡仁心组织也将为加沙平民筹款。

仁心组织也将在来临的一周把物资空运到约旦，与约旦有关当局协作，确保物资可送至加沙平民。

组织准备了5000份总值10万元的“儿童暖包”，里头装有背包、充气式枕头、玩具、零食和维生素软糖等物品。

从本月15日至月底，公众也可上网为以哈冲突中的平民留言，给予支持与鼓励。回教学校师生将协助把民众的寄语翻译成阿拉伯文。

想捐款的公众可PayNow至UEN 201920766R；或把支票寄给位于胜百利工业大厦的新加坡仁心组织，备注联络号码和Gaza Relief 24。地址是：51, Lorong 17 Geylang, Superior Industrial Building, #02-01, S388571。