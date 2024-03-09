牛车水—金声350名孩童可获700元儿童培育户头填补

牛车水—金声区350名低收入家庭的孩童，接下来将可各获700元的儿童培育户头填补。

牛车水—金声公民咨询委员会社区发展与福利基金（Community Development and Welfare Fund）星期六（3月9日）推出“绿芽计划”（Project Green Shoots），旨在满足区内低收入家庭儿童的教育和医疗保健需求。

计划获新加坡博彩公司（Singapore Pools）捐赠的12万2500元，让计划下的350名孩童，各可获得350元儿童培育户头填补。

新加坡博彩公司捐赠的这笔款项，也可得到社会及家庭发展部一元对一元的拨款。这预计为“绿芽计划”注入总额24万5000元，相当于为350名受益儿童的儿童培育户头，各填补700元。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期六下午到金声民众俱乐部，见证了支票交接仪式。她也是负责牛车水—金声事务的惹兰勿刹集选区议员。

她致辞时感谢博彩公司的慷慨捐款。“这将在一定程度上帮助有需要家庭，给予他们更多成长和学习的机会。”

接下来，基层组织也有计划与赞助者合作，为学生提供培养领导能力的课程。

新加坡博彩公司总裁林志荣致辞时说，孩子们是我国的“绿芽”，往后将盛开成为美丽的花朵，献出善款是在土壤上施肥，助他们茁壮成长。