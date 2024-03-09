以提供工作为由索要Singpass信息 三个月47人受骗

以提供工作为由索取受害者的Singpass信息，两个月内47人陷入求职诈骗，警方呼吁公众勿上当。

新加坡警察部队星期六（3月9日）发文告提醒公众，从今年1月1日至今，至少有47人陷入这类骗取Singpass资料的骗案。

警方指出，骗子一般会通过Telegram或WhatsApp等聊天平台接触受害者，当受害人表现出有兴趣找工作时，骗子便会以筛选求职者为由，要求受害者将电邮或电话号码改为自己所提供的，也会要求受害者提供Singpass密码和身份证的截图。骗子接下来便会用受害者的Singpass注册多个银行户口。

另一些情况下，骗子也可能会以获取求职者信息以便进行下一轮筛选为由，向受害者接连发出Singpass登录链接。允许对方登录的受害者最后会发现，自己授权了骗子开新的户头。

警察提醒公众勿向他人透露Singpass密码和2FA详情，也不该从短信、WhatsApp或Telegram等平台点开Singpass登录链接。

如果公众须要通过Singpass登录任何数码服务，应该通过相关机构的官方网站登录。

警方提醒公众，应通过“ACT”三步骤来保护自己，避免成为诈骗案的受害者。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台完成；“T”代表“报”（Tell），受骗后要尽快通知当局，以防更多人受害。