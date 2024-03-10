食客申诉：6元5角小锅面 只有鱼圆肉丸

女子申诉，花6元5角买一份小锅面，只有一粒鱼圆一粒肉丸，也没有鸡蛋，不满跟招牌上的照片非常不同。摊位员工喊冤：每碗食材分量是按照公司规定，没有刻意少给食材。

一名女子日前在脸书群组Complaint Singapore申诉，她在3月2日到盛港利达广场的Let’s Eat!购买了一份6元5角的小锅面以及2元的饮料。

根据她附上的照片，小锅面包括一碗面薄，面薄里有一个炸云吞；铁锅的汤里则有蔬菜、肉丸、鱼圆、海带以及肉片。

她在贴文写道：“糟糕的食阁，小锅面里没有鸡蛋，只有一粒小肉丸以及一粒鱼圆，招牌照片上的其他食材都没有。我买饮料对方也没有主动给我冰，不知道是不是想节省成本。”

记者日前走访该摊位，看到招牌上的小锅面照片，包括一碗面、一个鸡蛋、一粒鱼丸、一粒肉丸、一个云吞、蔬菜、海带、肉末以及三片猪肝。

记者也购买一份小锅面，乍看下也看不到鸡蛋与肉末，然而当用汤匙搅拌，就可以看到汤底下有鸡蛋、肉末和猪肝。

面对记者针对贴文询问，摊位员工解释，他们每碗的分量都是按照公司规定的分配，里面应该是有鸡蛋的。

“有时候鸡蛋可能在汤内，不过我们确实有遇到食客来称，实物与照片不一样，我们也会耐心跟他们解释。但如果他们在网上发文，我们也很无奈。至于饮料，我们会先问食客需不需要冰，才给对方。”

他也透露，如果食客不满意分量，可以花钱多加料。“多付2元可以加三粒鱼圆。”