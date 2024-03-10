本地首家24小时无人值守甜品店

日本甜品店Chateraise在本地开设首家24小时无人值守门店，店內安装17台监控确保云端付款系统准确性，助理经理称试运营期间每天都有约200多位顾客。

日本甜品店Chateraise星期五（3月8日）在心乐轩购物中心（Le Quest Shopping Mall）的新分店开张。与其他分店不同的是，这间店是无人值守且24小时营业的。

店内主要售卖已经独立包装好的商品，因此没有提供一些蛋糕和需要以微波炉加热的糕点等。助理经理何劲豪（28岁）受访时说，因为没有员工看管，所以蛋糕这些需要现场人员来包装的食物就不能售卖。

顾客在进入店内之前必须下载应用并注册，连接信用卡或借记卡（debit card）。顾客再扫描二维码，就能进入店内选购商品。离开时无需再次扫码，应用会自动侦测并完成云端付款。

商店内的17台监控会密切留意店内的一举一动，确保在无人经营的情况下也不会出错。

何劲豪称3月1日开始试运营，几乎每日都有近200位顾客到访，反应热烈。“作为新店开张，这个月每日都会安排员工在场协助顾客。与此同时，店内也张贴了告示，教导顾客店内如何运作。”

何劲豪希望除了在大型购物商场开店，接下来可以逐步扩大到邻里社区。他透露，下一家会开在后港，不排除也是无人值守或是设有自助付款机。