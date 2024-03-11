以英伟达为代表的科技股下跌，导致美国股市上星期五（3月8日）大幅回落。

纳斯达克指数和标普500指数上星期五分别下滑1.16％和0.65％，道琼斯工业指数下滑0.18％。

上星期五，英伟达收盘跌幅超过5%，是去年5月底以来最糟糕的交易日，拖累了华尔街股市。

本地股市方面，海指上星期五收报3147.09点，全周微升0.4%或11.33点。

以下是星期一（3月11日）可关注的股票：

1. 胜科工业（Sembcorp Industries）宣布通过其全资子公司Green Infra Wind Energy Limited，中标了来自SJVN公司的一项440兆瓦跨州输电系统连接的风光混合发电项目。该项目是SJVN于2023年9月发布的1.5吉瓦（GW）投标的一部分。

胜科工业表示，该项目的中标是常规业务的一部分，预计不会对截至2024年12月31日的每股收益和每股净有形资产产生实质性影响。

2. 豪利控股（Oxley Holdings）就未偿还的1.95亿元6.90%票面利率的截至2024年到期的第004系列票据发起置换计划，以向现有票据的持有人提供交换的机会，将所有未偿还的现有票据与相同定额和固定利率的截至2025年到期的票据进行交换。

3. Transurban Finance Company向新交所提供声明，表示已注意到3月11日发布的新南威尔士独立收费审查（NSW Independent Toll Review）的中期报告。该审查是独立于新南威尔士州政府的外部审查，敦促州政府收回对收费公路系统的控制权，并解决Transurban对11条收费公路的垄断问题。

Transurban对此表示，中期报告并非政府政策，且新南威尔士政府已经意识到尊重已有合同的重要性。

4. 停牌的长益集团（TA Corporation）披露，上星期五（8日）收到来自SGUnited Capital私人有限公司的收购意向书，SGUnited Capital有意以4300万元收购位于长益集团位于惹兰白锡1号的新世界中心（New World Centre）的多个单位。

5. 建利控股（HSOptimusHoldings）向BJTJ Industrial Co., Limited发出索偿信，要求对方在3月19日前偿还35万美元（约46万新元）。