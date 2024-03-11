本地股市星期一早盘跌0.2%

随着日元走强，日本股市出现严重回调，日经指数截至星期一（3月11日）午间收盘时下跌2.5%，创2022年10月以来最大跌幅。

除中国外，亚股普遍表现疲软。截至中午12时，新加坡海峡时报指数跌6.16点或0.2%，报3140.93点。

海指成份股涨跌不一。领涨的是城市发展（CDL）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），截至中午12时分别上涨3.13%和2.72%。

跌幅最大的海指股是皇胜酿酒（Emperador）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），截至中午12时分别下滑2.00%和1.50%。

截至中午12时，悉尼股市跌1.73%，首尔跌0.31%，台湾跌0.23%。香港、深圳和上海股市则逆势上扬，分别涨1.38%、1.19%和0.21%。

日本星期一发布的最新数据显示去年第四季度经济扩张，支撑了日本央行最快将于本月加息的预期，这将是自2007年以来的首次加息。加息预期提振了日元，并损害了出口商股价，导致日股大跌。

Asymmetry Advisors策略师安瓦尔扎德（Amir Anvarzadeh）认为，日本一直依靠日元疲软来支持跨国公司，这是日本积极股价表现背后的触发因素。而日元兑美元汇率似乎准备测试145水平，突破该水平可能会使日元快速升至140水平。

中国2月消费者价格指数（CPI）上涨0.7%，超出市场普遍预期，也是自去年八月以来首次上涨，减轻了投资者对于中国陷入通缩的担忧，推动股市上涨。

上周五（3月8日），由于科技股大规模获利回吐，美股三大股指全面下跌，人工智能巨头英伟达股价下跌5.6%。

本周二将发布的美国消费者价格指数成为市场焦点。市场预计2月份核心价格指数环比上涨0.3%，同比上涨3.7%，这将是2021年4月以来的最小同比涨幅。

尽管市场预计美联储今年降息次数减少，但美国物价的进一步放缓将支持货币宽松政策大方向不变。高盛分析师在一份报告中写道：“我们仍然预计今年联邦基金利率将从6月份开始下调四次，每次25个基点。”