4月1日起 e2i接手劳发局职业中心和就业与技能培训中心

从今年4月1日起，劳动力发展局属下两个职业中心，以及10个就业与技能培训中心，将由全国职工总会的就业与职能培训中心（e2i）接手运营。

e2i和劳发局星期一（3月11日）发文告宣布这项消息时说，移交工作完成后，e2i将管理全岛26个职业和就业服务触点，包括四个职业中心（career centre），以及22个就业与技能培训中心（Jobs and Skills Centre）。

劳发局则会继续在巴耶利峇的终身学习学院（Lifelong Learning Institute），经营职业联系站（Careers Connect）。

文告指出，通过整合管理职业中心和就业与技能培训中心，e2i将能更好地提供个人化的职业辅导、技能提升咨询和就业配对服务。

文告也说，随着e2i接手，负责提供职业配对服务，劳发局将从更上游推动新举措，加强本地劳动力的职业健康，协助员工跟上不断变化的工作环境。

“e2i和劳发局将共同努力，确保过渡顺利，以帮助需要就业援助的新加坡人。”

为了不影响现有服务，在淡滨尼天地和兀兰民事中心职业中心接受职业辅导服务的求职者，会继续与他们现有的辅导员合作。这两个地点的职业中心原由劳发局经营。

总理公署政务部长、职总副秘书长陈国明2月27日在国会宣布，今年4月1日起e2i将扩大职责，为更多人提供个人化的就业辅导、工作配对，以及提升技能服务。