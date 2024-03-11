受季节性涨潮影响 东海岸低洼地被海水淹没

受季节性涨潮影响，新加坡沿海低洼区从星期天起，四天内都将出现超过3.2公尺大潮，东海岸不少低洼地区都被海水淹没。

根据国家环境局网站信息，我国海域从3月10日（星期天）起的四天内，都将出现3.2公尺的大潮。分别是10日上午10时56分的3.2公尺、11日上午11时41分的3.4公尺、12日中午12时28分的3.4公尺和13日下午1时18分的3.3公尺。

《联合早报》记者星期一（11日）上午到东海岸一带查访时，发现上午10时许一些通往新加坡海峡的排水口，水位已明显比平常来得高，到11时30分左右海水不断从排水沟溢出，淹没了附近的低洼地区，包括一些支路、石椅区和沿岸的草地。

东海岸一带上午10时许，一些通往新加坡海峡的排水口，水位已明显比平常来得高。（白艳琳摄）

据观察，当局在一些地区放置了告示牌，说明11日上午11时至下午2时，以及12日中午12时至下午2时会出现涨潮，提醒公众在这期间多加留意，切勿踏入低洼地区。

新加坡记录到最高的潮高是在1974年2月9日，当时潮水高度达到3.9米，当时全岛多个地区都被一米高的海水淹没。

公用事业局星期一也在脸书贴文解释这一天文现象。

贴文说，在大潮（spring tides）发生时，太阳、月亮和地球连成一线，对海水的引力作用就会增强，从而导致某些地区出现比平时更高的潮水。这样的大潮也导致东海岸公园一带的低洼地区淹水。