吉宝和三井不动产签署谅解备忘录 在日本和东南亚寻找数据中心机遇

吉宝有限公司（Keppel Ltd）和日本三井不动产（Mitsui Fudosan）公司签署谅解备忘录，联手合作在日本和东南亚探讨发展数据中心和寻找投资机遇。

吉宝星期一（3月11日）发表文告宣布上述消息。公司指出，这项谅解备忘录将结合吉宝同全球云端服务供应商和互联网企业建立的良好客户关系，以及发展和运营创新且可持续的数据中心的专业知识，以及三井不动产在日本寻觅地段和制定全套承包解决方案的经验。

与此同时，公司管理的吉宝数据中心基金II（Keppel Data Centre Fund II）与三井不动产针对一家数据中心的远期购买计划制定了一份框架协议。这家数据中心位于东京西部，目前正在兴建中，并且是吉宝在日本的首个数据中心项目。

在协议框架下，基金将与三井不动产独家合作收购这家永久地契的专门用途数据中心。数据中心的总建筑面积超过30万平方英尺，预计在2027年投入运作。三井不动产将发展数据中心的核心和外部设施；基金则借助吉宝旗下营运部门的专业知识来进行装修工程。

日本是亚太区域最大和发展最快的数据中心市场之一。根据市场研究公司Statista的数据，日本公共云端市场预计在今年达到210亿美元（约279亿新元），并在2024年至2028年取得12%的年复合增长率（CAGR），2028年营收增至340亿美元。

日本是吉宝的关键市场之一，它于2004年在日本收购首套房地产，迄今在当地投资超过30个项目，包括投资住宅、商业房地产、物流和教育领域的资产。