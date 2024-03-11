凯德雅诗阁信托委任雷崇志为主席 接替将退休的陈明海

凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）宣布，信托管理公司的主席陈明海将于4月22日卸任退休，现任非执行独立董事雷崇志同日将接任为主席。

凯德雅诗阁信托星期一（3月11日）发布消息时指出，陈明海于2016年起担任管理公司的主席并自2021年以来担任管理公司的提名与薪酬委员会主席。在陈明海的领导下，信托作为亚太最大住宿信托的地位获得加强，渡过冠病大流行的挑战，加强信托的稳定收入来源和韧性，也监督信托进军学生宿舍领域。

雷崇志在2024年2月1日出任现职。除了接任主席之外，他也将担任提名与薪酬委员会的主席。雷崇志在金融、住宿、挂牌公司管理与企业领导方面拥有丰富经验。他在2008年至2010年曾任雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）的管理公司的董事，2014年至2019年曾任远东乌节（Far East Orchard）董事经理兼总裁。

陈继豪将接任凯德中国信托主席

另一方面，凯德中国信托（CapitaLand China Trust）的管理公司也宣布主席卸任退休的消息。公司现任主席苏锦春将于4月23日常年股东大会结束后退休卸任并卸下提名与薪酬委员会主席职位，同时，现任非执行独立董事陈继豪将接任主席以及提名与薪酬委员会主席之职。

凯德中国信托管理公司主席苏锦春（左）将于4月23日常年股东大会结束后退休卸任并卸下提名与薪酬委员会主席职位，同时，现任非执行独立董事陈继豪（右）将接任主席以及提名与薪酬委员会主席之职。（凯德集团提供照片）

凯德中国信托管理公司董事会指出，苏锦春这些年作出宝贵贡献，信托已从纯零售房地产信托，发展为资产种类多元化的平台，包括商业园和物流园的资产项目，资产规模已几乎倍增。

陈继豪在公私部门高层任职多年，拥有丰富的公共部门和行业知识、房地产专业知识和管理经验。他在2023年8月1日受委担任管理公司的非执行独立董事，同时也担任赌博管制局（Gambling Regulatory Authority of Singapore）主席和国立健保集团（National Healthcare Group）主席，并且是丰隆金融（Hong Leong Finance）的董事。