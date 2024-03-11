受私有化传言刺激 佳发股价一度飙升20.9％

佳发公司（Japfa）对私有化传闻表示不置评，促使公司股价一度飙升20.9％至0.26元，刷新52周最高价。

这只股星期一（3月11日）闭市时涨幅已收小至13.95％，收报0.245元，交易异常活跃，全天987万股的交易量是一年来最高。

佳发公司星期一开市前，发布了它对上星期五（8日）下午一则彭博社报道的回应。

佳发公司上星期五股价已应声上涨8％，闭市报0.215元。佳发公司星期一回应后，股价进一步飙升。

彭博社上星期五的报道引述知情人士说，佳发公司正在考虑把公司从新交所除牌私有化，并且已经开始与银行磋商贷款以进行这个计划。

佳发公司董事会星期一说，对于彭博社报道中的投机猜测之事，公司认为不宜置评。它澄清，该报道猜测之事，并非出自公司或董事会的行动。

但它补充说：“尽管如此，董事会谨通知公司股东，Renaldo Santosa已告知董事会，他的家族作为佳发的主要股东，已知晓该报道，并指金融专业人士、投资银行和其他企业融资专业人士不时会与他们接洽，考虑债券和股票市场的各种交易。

“实际上，他的家族通常会评估所有此类提议。因此，他的家族定期对各种企业行动进行探索性的讨论，包括与目前报道的内容相似和不同的行动。Santosa先生告知董事会，如果任何讨论在任何时候确定下来，家族将根据适用法律的要求发布所有相关公告。”

由于无法确定或保证任何最终协议将会订立或任何交易将会落实，佳发公司董事会劝请股东及潜在投资者在买卖公司股票时应审慎行事，并避免就他们的投资采取任何可能会损害他们利益的行动。有意买卖公司股票的股东及潜在投资者，应自行寻求专业意见。