本地股市2月份比1月更活跃 交易总值达250亿元

本地股市2月份明显比1月份活跃，虽然交易天数较少，但2月份交易总值比1月份（环比）高出22％，达到250亿元，而且新加坡继续是东南亚交易总值第二大的股票市场。

新加坡交易所星期一（3月11日）发布每月市场统计报告时，作出以上表示。

2月份的日均交易总值达到12亿5200万元，比1月份高出34％。新交所也指出，散户带动交易活动的上弹，2月份进行交易的散户数量比1月份的增加34％，而且达到12个月高位。

和去年2月相比（同比），本地股市2月份的交易总值和日均交易总值皆增加13％。

衍生产品市场方面，日均交易量同比增加24％，环比增加10％，报130万张合同；2月份交易量同比增加9％至2190万张合同。

新交所富时中国A50指数期货成交量同比增加8％至800万张合同，这个期货合同是全球流动性最强的中国股票国际期货。

新交所富时台湾指数期货成交量同比稳定于130万张合同。随着2月份全球科技行业不断传来积极消息，即便台湾当地市场休市，投资者也能够继续管理台湾股市风险。

商品衍生品在2月份表现出色，2月份交易量同比增加39％至490万张合同。基准铁矿石期货成交量同比增加41％至430万张合同，并在2月21日创下单日交易量4760万吨的历史新高。

作为全球天然胶定价风向标，新交所SICOM橡胶期货在2月份的成交量同比增加41％至25万3535张合同，日均交易量达到6万6800公吨，是月度日均交易量有记录以来的第二高。