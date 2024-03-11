投资32亿欧元 新加坡晶片业者Silicon Box在意大利北部设厂

意大利工业部星期一（3月11日）表示，总部设于新加坡的半导体公司Silicon Box将投资32亿欧元（46亿5000万新元）在意大利北部建造一座新工厂。

路透社星期一从罗马报道这个消息时说，该工厂的确切地点尚未确定，有多个地点可供选择，意大利方面还需要欧盟委员会批准计划中的财政援助，而意大利工业部表示预计很快就会收到批准。

这个项目是意大利吸引科技公司投资的长期努力的一部分，其中还包括与美国英特尔公司（Intel）的一项从未最终敲定的交易。

意大利工业部说：“在全线投产的情况下，除了设施建设以及全面运营后涉及的更广泛的供应和物流生态系统所产生的间接就业机会之外，这项投资还将能够创造1600个新的直接就业岗位。”

意大利工业部长阿道夫·乌尔索（Adolfo Urso）表示，这个项目预计15年运营成本约为40亿欧元。

成立近三年的初创公司Silicon Box，是由美国晶片厂商美满电子科技（Marvell Technology）的创始人创建。它将在意大利生产所谓的“小晶片（chiplet）”，其大小只有一粒沙子大小。

这些“小晶片”通过一种称为先进封装的工艺组合在一起，这是一种将小型半导体绑定在一起形成一个处理器的经济高效方法，处理器可以用于从数据中心到家用电器的所有设备。