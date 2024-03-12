星期二开盘可关注的股票

美国通货膨胀数据出炉前，投资者转趋谨慎，星期一（3月11日）华尔街隔夜股市普遍下跌。纳斯达克指数下滑0.41%，标准普尔500指数退低0.11%，道琼斯工业指数则上扬0.12%。

美国的消费者价格指数（CPI）将在当地时间星期二公布，经济数据指向美国经济仍然强劲，拖慢了股市的升幅。市场人士也警告，连破纪录的标普500指数开始显现过热现象，近期会出现盘整。

本地股市避险情绪升温，海峡时报指数在本周首个交易日下跌0.28%或8.67点，收报3138.42点。

星期二（12日）首尔股市开盘横摆，东京下挫1.22%，悉尼起0.18%。

以下是星期二可关注的股票：

* 翱兰集团（Olam Group）盘前发公告披露，全资子公司翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称ofi）首次获得与出口信贷机构（Export Credit Agency）挂钩的融资。这个多期、多币种的融资额达5亿美元（约6亿6500万新元），包括2亿5000万美元五年期和七年期374亿日元（约2亿5000万美元）的贷款。

* 新加坡交易所（SGX）交易前公布计划在今年下半年推出利率衍生产品。这个短期利率期货将与新元隔夜利率（SORA）和东京隔夜平均利率（TONA）挂钩。

* 在交易所观察名单中的SMI Vantage开市前宣布，全资子公司SMI CS与The9 Limited 签署协议，购买加密货币采矿机，购价是20万美元（约26万6000新元）；将以部分现金和发售普通股支付。早前，公司与卖方已签定售股协议，目前The9 Limited已是公司的大股东，持股额达7.4%。

* 吉宝有限公司（Keppel Ltd）和日本三井不动产（Mitsui Fudosan）公司签署谅解备忘录，联手在日本和东南亚探讨发展数据中心和投资机会。与此同时，公司管理的吉宝数据中心基金II（Keppel Data Centre Fund II）还与三井不动产针对一家数据中心的远期购买计划制定了一份框架协议。

* 胜科工业（Sembcorp Industries）宣布，集团全资子公司Green Infra Wind Energy Limited获得来自SJVN公司的跨州输电系统连接发电项目。这个结合风能和光能混合项目的发电量为440兆瓦，是SJVN于2023年9月发布的1.5吉瓦（GW）项目的一部分。预计项目不会对截至今年底的集团每股收益和每股净有形资产产生实质性影响。

* 星狮地产（Frasers Property）将在4月11日赎回2019年发行票息率4.98%的永久债券，总值6亿元。届时按每个面值25万元债券的应计派息来支付。